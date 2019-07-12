Исхудавшая Ваенга рассказала о болезни и лечении

Москва, 12 июля. Российская эстрадная певица и актриса Елена Ваенга рассказала о своей болезни, отметив, что отправилась лечиться. Соответствующий пост она разместила в своем профиле в Instagram.

«Заболела. Полечу лечиться. Есть куда и есть че», — написала артистка в соцсети.

На новых фото изрядно похудевшая Ваенга выглядит усталой и изможденной. К настоящему моменту нет точной информации, какое заболевание диагностировали у певицы и куда именно она отправится на лечение. Однако, по данным некоторых СМИ, у нее проблемы с горлом. А судя по фотографиям из соцсети известная исполнительница сейчас находится в Амстердаме.

В конце марта корреспонденту Федерального агентства новостей супруг Ваенги Роман Садырбаев рассказал, что у нее сильнейшая простуда. По его словам, певица подхватила вирус, который поражает трахеит, вследствие чего перегружаются связки.

Ранее сообщалось, что концерты эстрадной певицы в Сызрани, Самаре, Саратове и Волгограде перенесли из-за ее болезни. Информация об этом появилась на официальном сайте исполнительницы. Сама Ваенга в Instagram написала, что вынуждена перенести ряд концертов из-за болезни, связанной с голосом. Певица пообещала поклонникам, что еще обязательно «вернется и споет».