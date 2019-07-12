Путин обсудил с Совбезом отношения с Украиной после разговора с Зеленским

Москва, 12 июля. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза страны проблематику отношений Москвы и Киева после прошедшей накануне телефонной беседы с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На совещании, которое провел в пятницу российский лидер, присутствовали спикеры обеих палат парламента — Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.

По словам официального представителя президента, присутствовавшие на встрече обсудили как вопросы внутренней повестки дня, так и внешней.

«Участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», — указал Песков.

Напомним, в четверг шестой президент Украины позвонил российскому лидеру. Это был первый разговор глав двух государств. Переговоры, по данным Кремля, состоялись по инициативе украинской стороны.

Как уточнил Песков, в ходе разговора президенты двух стран коснулись вопросов гражданской войны на юго-востоке Украины. Была поднята тема совместной работы по возвращению лиц, удерживаемых с обеих сторон конфликта. Президенты также обсудили возможность продолжения контактов по разрешению конфликта в Донбассе в «нормандском формате».

Официальный представитель Кремля также указал, что беседа продолжалась 20 минут и носила прагматичный характер.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей выразил осторожную надежду на то, что телефонная беседа лидеров двух стран станет первым шагом на пути к прекращению огня в Донбассе и налаживанию отношений между Москвой и Киевом.