Россияне назвали автомобиль мечты

Москва, 12 июля. Автомобилем мечты россияне назвали внедорожник или кроссовер с отличными дорожными характеристиками, сообщил «Автостат».

Агентство «Автостат» и портал Авто Mail.ru. провели онлайн-опрос и выяснили, о какой машине мечтают соотечественники.

Как и год назад, подавляющее большинство россиян мечтает ездить на внедорожнике или кроссовере. Также увеличилась доля любителей машин с улучшенными дорожными характеристиками. Кроме того, возросло число поклонников полного привода (78%), также для 70% россиян автомобиль мечта предполагает наличие автоматической коробки передач.

Более 50% респондентов хотели бы заполучить бензиновый двигатель в свой автомобиль, больше всего голосов отдали свои голоса за более мощные двигатели (150-200 л.с.).

В пятерку обязательных опций, которые должны быть в автомобиле мечты, вошли: подушки безопасности, ABS, обогрев зеркал, климат-контроль и обогрев сидений.

Что касается цвета автомобиля, то сейчас для россиян он не имеет значения. Хотя в прошлом году большинство отдало предпочтение черному.