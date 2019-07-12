Басурин рассказал о крупных потерях ВСУ в Донбассе

Донецк, 12 июля. Украинское командование потеряло 39 человек убитыми и ранеными в результате боевых и небоевых действий в Донбассе за неделю, об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«За прошедшую неделю потери противника составили десять убитыми и двадцать девять ранеными», — сообщил Басурин.

Басурин отметил, что в результате вынужденного ответного огня подразделения Народной милиции ликвидировали четверых силовиков, семь человек получили ранения.

В ДНР подчеркнули, что пресс-центр украинского штаба ООС сообщает о потери 27 человек за неделю, из них двое убитыми. Эта информация не соответствует действительности, заявил Басурин. Он обратил внимание на попытки ВСУ скрыть крупные потери в рядах украинских силовиков.

Ранее Киев обвинил ополчение в обстреле военного автомобиля на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. В результате происшествия погиб один человек. В ДНР информацию об обстреле опровергли, отметив, что ВСУ пытаются таким образом списать многочисленные небоевые потери.

С 2014 года на юго-востоке Украины продолжается гражданская война. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — которые отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота.

Для урегулирования конфликта были приняты минские соглашения, которые определили шаги по деэскалации войны. Тем не менее подразделения ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов республик Донбасса.