Реликт на службе динозавров. Роман Носиков о требовании немца снести звонницу в Прохоровке

На этой неделе российское общество все испереживались. Сначала переживали из-за Грузии, потом из-за Украины, а затем — снова по грузинскому поводу.

Теперь мы переживаем из-за Германии. Германия — третья страна за неделю, откуда нам нахамили.

Немецкий историк и журналист Die Welt Свен Келлерхофф потребовал от русских снести звонницу, установленную в память о битве под Прохоровкой 12 июля 1943 года. Причем снести «немедленно».

«Этот памятник нужно немедленно снести. Результаты самых последних исследований, основанные на бесспорно подлинных фотографиях, подтверждают: под Прохоровкой не было советской победы...»

Дальше следует рассказ о том, как бравые эсэсовцы уничтожили десятки советских танков, потеряв всего пять своих. Из этого делается вывод, что под Прохоровкой Красная Армия потерпела поражение, а следовательно, не достойна памятника.

Я не буду долго задерживаться на разборе исторической части: ее и без меня хорошо разобрали историки. Скажу лишь, что целью немецкого удара под Прохоровкой был прорыв советской линии обороны, а целью советского контрудара — окружение немецких атакующих войск. Ни тот, ни другой планы в тот день не были реализованы, и битва под Прохоровкой закончилась тем, что немцы были вынуждены отвести войска. Потери советских войск были значительными, но немецкое наступление было остановлено.

А уже через два месяца после этой битвы в Тегеране союзники обсуждали послевоенную судьбу Германии. Исход войны был ясен.

Метод немецкого журналиста достаточно примитивен. Г-н Келлерхофф просто изъял из победоносной для Красной Армии и катастрофической для Вермахта Курской битвы, длившейся с 5 июля по 23 августа — то есть более месяца и происходившей на площади в сотни километров, — один день и один участок, а на остальные события просто не обратил внимание. В результате перед нами появился блестящий пример победы немецкого оружия.

В чем цель этой манипуляции?

Соотечественник журналиста, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (это которую нам сейчас активно пытаются выдать за нацистов) Вальдемар Хердт, предполагает, что материал Келлерхоффа — вброс, целью которого было отвлечение немцев от реальных проблем. Хердт считает, что вброс не удался, потому что «все давно согласны с тем, что тогда произошло» и многие стараются историю забыть, а не переписать, в отличие от других западных стран.

Вот это «в отличие от других стран» — очень интересная оговорка, если вообще можно говорить об оговорке.

Если посмотреть на другие исторические статьи г-на Келлероффа, то мы увидим, что перед нами — образцово-показательный послевоенный немец из «несоветской» зоны оккупации. В каком-то смысле, отличник. Его статьи — это идеально выверенное чтиво для «правильного немца».

Он пишет об ужасах войны, о преступности антисемитизма и о том, например, что концерн «Дженерал Моторс» вообще никак и ни капли не связан с нацизмом, несмотря на то, что ему принадлежали все заводы «Опель». Здесь он пользуется тем же приемом, что и в разбираемой нами статье, — выхватыванием одного факта из целой цепочки обстоятельств и игнорированием других: сотрудничества с нацизмом «Форда», «Кока-колы», «Ай-Би-Эм» и многих других американских фирм.

Довольно примечательна его же статья о героизации эсэсовца в Эстонии. В ней Келлерхофф выдвигает предположение, что «если бы для эстонских ветеранов войны речь шла лишь о почестях в адрес героя войны Альфонса Ребане, то они вполне могли бы запечатлеть его на изображении в униформе эстонской армии или Вермахта, в рядах которого он служил на протяжении почти трех лет и удостоился Рыцарского креста». Но эстонцы, мол, все испортили, запечатлев нациста именно в форме СС. Дураки, спалили контору.

Стоит отметить, что в этой статье Келлерхофф прямо и без стеснения заявляет, что Ребане без проблем получил убежище в ФРГ именно как бывший эсэсовец:

«В 1950-х годах советский КГБ усилил давление на эстонских националистов, и Ребане бежал в ФРГ. Как у бывшего офицера Вермахта (и «Ваффен-СС»), у него не возникло проблем с получением вида на жительство», — пишет автор Die Welt.

Итак, кому же надо делать оскорбительные выпады в сторону России, используя перо немца и бередя раны Великой Отечественной? И зачем это делать в такой развязной манере — предлагая снести памятную звонницу?

Полагаю, что затем же, зачем нужны яркие выступления грузинских телевизионных ведущих относительно матери российского президента.

Заметим, это не политические выпады, это именно хамство. Попытка уязвить что-то такое, что является наиболее дорогим, что вызовет наибольшую гневную реакцию. А что нам ближе, чем память о наших родных?

Это делается для того, чтобы лишить отношения между странами здорового прагматизма, вмешать в них сильные негативные эмоции. А затем с помощью этих эмоций нарастить напряженность между странами, недоверие между народами, сковать политиков этих стран, ограничить их в возможности расширения сотрудничества, а по возможности — его сорвать.

Какое может быть доверие между народами, если они недовоевали? Если один народ не чтит мертвых другого? Если один народ не чтит матерей другого?

Поэтому наша ответная реакция, чтобы не принести урон нам же и нашим интересам, может быть только адресной. Ее не нужно ни в коем случае переносить на немцев как народ. Тем более что этот человек действует не в немецких интересах и не по немецкому поручению.

Последнее, что хотелось бы отметить: г-н Келлерхофф, помимо поставленных заказчиком задач, решает также и свои собственные задачи. Мы имеем дело с заблудившимся в современности германским реликтом — со все еще живыми грезами по сепаратному миру с союзниками и объединенному фронту против России.

Он полагает, что нынешнее положение Германии — ее подчиненное евроатлантическим структурам положение — это и есть как бы, почти, ну вроде бы тот самый сепаратный мир. А это значит, что с русскими можно повоевать. В той же мере — как бы, почти, вроде бы. И это «вроде бы», эти «почти» и «как бы» — лучше всего выражают современное состояние гордой германской расы.

При этом атлантический мир распадается у нас на глазах, гегемония США стремительно слабеет, а вместе с ними тает и опора «правильных евроатлантических» немцев на реальность.

Так что перед нами — не просто реликт. Это реликт на службе динозавров. Кусок исчезающего мира.

В новом грядущем мире их уже не будет. Они будут не актуальны. В отличие от уроков Курской битвы.