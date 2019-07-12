Кировский депутат обиделся на мем про «ноготочки» и обратился в полицию

Киров, 12 июля. Депутат городской думы Кирова Павел Валенчук, ставший героем мема о «бровках и ноготочках», обиделся на шутников в соцсетях и написал заявление в полицию.

По мнению 23-летнего Валенчука, адмнистраторов паблика, в котором была опубликована оскорбившая его фотография, надо привлечь к ответственности по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета». Об этом РИА Новости рассказали в УМВД по Кировской области. В ведомстве уточнили, что по данному факту уже проводится проверка.

Фото, на которое обиделся Валенчук, появилось в паблике «Борщ» в соцсети «Вконтакте» с подписью: «Знакомьтесь, депутат городской думы города Киров Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки».

Отметим, что администраторы паблика уже отреагировали на обращение депутата к правоохранителям и даже принесли извинения «самому красивому депутату из Кирова».

«Мы приносим свои извинения Павлу за недостоверную информацию. Как выяснилось, на ноготочки и бровки к нему не записываются», — с иронией написали создатели сообщества.

Сам Павел Валенчук в комментарии «Федерал Пресс» признался, что не знает, сможет ли он простить обидчиков.

«Зачем писать про человека в публичной форме, если ты совсем его не знаешь», – посетовал он.

Как отмечает Infox, жалобу Валенчука прокомментировал и глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов. По его словам, в последнее время жалобы на оскорбление государства принимают настоящий характер эпидемии, и инцидент с мемом — один из ярких тому примеров.

По мнению главы СПЧ, в этом фото нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: «Там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки».

«Надеюсь, в полиции сумеют разобраться и правильно квалифицировать данный случай», — добавил Федотов в заявлении, опубликованном на сайте совета.

Напомним, закон о неуважении к госсимволам президент России Владимир Путин подписал 18 марта 2019 года.