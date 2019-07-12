Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко

Москва, 12 июля. Послы стран G7 выступили с критикой законодательной инициативы президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающую люстрацию высокопоставленных должностных лиц.

В совместном заявлении послов стран G7 отмечается, что политическая ротация является нормой для демократических государств. Однако нынешнюю ситуацию на Украине нельзя сравнивать с той, которая была после государственного переворота в Киеве в 2014 году.

«Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию на Украине нельзя сравнить с той, которая была после «революции достоинства», — говорится в заявлении.

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации. Согласно тексту законопроекта, экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение не смогут занимать государственные должности. Кроме того, документ предусматривает, люстрацию депутатов Верховной рады, главы парламента, членов правительства, генерального прокурора, главы СБУ, начальник Генштаба, секретаря Совета национальной безопасности и обороны и других высших должностных лиц.

Стоит отметить, что первый закон о люстрации был принят Верховной радой в октябре 2014 года. Закон ограничивает право чиновников времен экс-президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти.