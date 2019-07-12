Самые прибыльные международные поезда «Украинской железной дороги» — это поезда в Москву. Об этом сообщил депутат Верховной рады V–VI созывов Алексей Журавко.

На своей странице в Facebook украинский политик написал, что прибыльность московских направлений «Украинской железной дороги» растет год от года, а распиаренный в прошлом году поезд четырех столиц между Украиной и прибалтийскими странами оказался в числе убыточных.

«Объективная реальность побеждает идеологию: многовековые связи Украины с Россией не удалось разорвать, а с Прибалтикой Украину связывают только русофобия правящей верхушки и ее американские покровители», — заметил Алексей Журавко и привел официальную статистику министерства инфраструктуры Украины, о которой глава ведомства Владимир Омелян, по понятным причинам, предпочитает умалчивать.

Согласно этой статистике рентабельность поезда «Москва — Киев» за год выросла почти вдвое: 117,7 млн грн в первом полугодии 2019 года против 64,8 млн в первом полугодии 2018 года. Существенно выросла прибыльность и других московских направлений украинских поездов.

«Замечу, что в Москву активно ездят жители и восточной (Днепропетровск), и южной (Одесса), и центральной (Киев), и западной (Львов) Украины. Вот такая она — правда», — написал Журавко.

В комментарии Федеральному агентству новостей украинский политик подчеркнул, что «прибыль украинским железнодорожникам дают лишь поезда в Россию».