Эксперты рассказали, зачем Зеленский хочет люстрировать Порошенко.

Новая власть Украины хочет начать все с чистого листа, жестко расправившись с наследием прошлого руководства. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов, комментируя законопроект о люстрации бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Люстрация Порошенко

Украинский лидер Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник может попасть под люстрацию. Заметим, что идея лишить высшее руководство страны, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019-го, возможности управлять государством высказывалась президентом.

В пояснительной записке к документу законопроекта Порошенко обвиняется в злоупотреблении властью и служебным положением. Кроме того, отмечается, что он избегал ответственности за действия, которые были направлены на собственное обогащение.

Закон дает возможность расширить перечень должностей, которые подпадают под «очистку власти». В списке — президент, все депутаты и спикер Верховной рады, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также оборонных предприятий.

Забыть псевдопатриотический угар

По мнению политолога Максима Жарова, внесение президентом Зеленским в Раду законопроекта о люстрации в разгар предвыборной парламентской кампании говорит о том, что новая украинская власть мыслит больше политтехнологиями. Причем эти технологии не обеспечивают даже краткосрочного результата.

«Люстрация на Украине всегда была главным политическим инструментом в борьбе новой власти со свергнутой старой. Но реализована на практике люстрация может быть только тогда, когда новая команда политиков уже достаточно окрепла и контролирует ключевые посты в законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти. Ничего этого у Зеленского пока нет. Более того, даже досрочные выборы в Раду постоянно находятся под угрозой делегитимизации», — пояснил эксперт.

По мнению политолога, в обстановке, когда рейтинги партии Зеленского падают, а рейтинги ее оппонентов растут, объявление о предстоящей люстрации выглядит как признание новой власти в своей слабости. Кроме того, Жаров обратил внимание на то, что Украина находится под полным внешним контролем и ее настоящие властители из США и Евросоюза должны дать новой власти санкцию на люстрацию. Пока, судя по последним заявлениям Штатов и ЕС, такую спешку Зеленского в отношении люстрации они не одобряют.

Как отметил Андрей Иванов, Зеленский, по всей видимости, решил перевернуть страницу истории с параграфом «Порошенко». Он хочет это сделать максимально демонстративно и бесповоротно. Начать всю политику с чистого листа.

«Политически его можно понять. Но можно ли это сделать на практике? Получается, что целые пять лет, очень насыщенных событиями, украинцам просто предлагается забыть. Забыть весь этот псевдопатриотический угар, военную истерию, войну в Донбассе. Получается, что предлагают забыть и всю патетику Майдана. Но тогда выходит, что Украина — это какое-то чудовищное поле экспериментов. Где людям можно вначале навязать одну идеологию, потом, не стесняясь, совершенно другую. Народ воспринимается как чистый лист, на котором можно что угодно написать», — пояснил Андрей Иванов.

Это, по мнению политолога, с одной стороны, и незрелость украинской политики, и в то же время проявление совершенно наплевательского отношения к украинскому народу со стороны власти. Все может меняться в один момент.

«Нет никаких ориентиров, никакой преемственности власти, никакого четкого курса движения. Зеленский мог признать некоторые заслуги Порошенко, что-то критиковать, но не вырывать из памяти людей пять лет. Получается, что все эти годы украинцы жили как бы зря. И каково это слышать родственникам тех, кто поверил пропаганде и погиб в Донбассе? То есть налицо просто полное неуважение к народу», — заключил Андрей Иванов.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.