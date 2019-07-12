Сирия, 12 июля. Более 500 беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» на юге Хомса. Десантники западной коалиции задержали подозреваемого в связях с ИГ1 человека в Дейр-эз-Зоре. Курды отпускают семьи ИГ из «Аль-Хола» в Хасаке за выкуп, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают проводить боевые вылеты в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследуют территории вокруг города Субейхан в Дейр-эз-Зоре; подверглись обстрелу исламистов у населенного пункта Аш-Шлиут в Хаме.

Курды: за выкуп передислоцируют семьи ИГИЛ1 из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке в зоны контроля протурецких боевиков в Алеппо.

Международная коалиция: арестовала человека из города Абу-Нитель в Дейр-эз-Зоре по подозрению в связях с ИГИЛ.

Провинция Хомс

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон сообщили о том, что еще 519 сирийцев благополучно покинули территорию лагеря для беженцев «Эр-Рукбан» через гуманитарный коридор «Джлеб». Все нуждающиеся получили медицинскую помощь, а также были обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости. Напомним, гумкоридор для выхода перемещенных лиц из «Эр-Рукбана» был открыт при содействии РФ. Как известно, пункт временного размещения находится на оккупированной США территории на юге провинции. Неоднократно отмечалось, что лагерь фактически контролируется боевиками радикальных антиправительственных формирований, некоторые из которых спонсируются Соединенными Штатами. Также зона «Ат-Танфа» служит укрытием для террористов «Исламского государства»1, совершающих вылазки в пустынных районах Хомса и соседнего Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Jorf News сообщает о том, что ВВС международной коалиции провели десантную операцию в населенном пункте Абу-Нитель к северо-востоку от Дейр-эз-Зора, в ходе которой был арестован мужчина, обвиняемый в причастности к «Исламскому государству». Во время проводимых обысков были задействованы вертолеты западного альянса, а также бронемашины «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Более подробная информация пока уточняется.

Тем временем правительственные подразделения обследуют территории на западном берегу реки Евфрат с целью выявления так называемых спящих ячеек террористической группировки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), несколько подозреваемых были задержаны в окрестностях населенного пункта Субейхан на юго-востоке провинции.

Провинция Хама

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что российская авиация продолжает работу в северных районах провинции, оккупированных исламистами вооруженной оппозиции. Самолеты ВКС РФ атакуют фортификационные сооружения боевиков в районе населенных пунктов Кафр-Зета и Арбаин. В свою очередь ВВС Сирии осуществляют боевые вылеты в районе города Джуббайн, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (thiqanewsagency).

Между тем радикалы антиправительственных бандформирований ведут обстрел населенного пункта Аш-Шлиут из тяжелой артиллерии, о чем сообщает новостной портал Aleppo Media Center. Информация о возможных жертвах среди гражданского населения пока уточняется. Напомним, сегодня ночью на линии соприкосновения сил сторон разворачивались ожесточенные столкновения, в результате которых военнослужащим Сирийской арабской армии (САА), действовавшим под прикрытием ВКС РФ, удалось отбить у радикалов город Аль-Хамамият. Отмечалось, что во время боев исламисты понесли серьезные потери в живой силе.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (Trofoca_lucifuge) сообщает о том, что семьи террористов «Исламского государства», пребывающие в лагере «Аль-Хол» на юге Хасаки, получили возможность покинуть его. «Демократические силы Сирии»**** (SDF) передислоцируют родственников джихадистов ИГ в контролируемые протурецкими боевиками районы провинции Алеппо в обмен на выкуп. Отмечается, что размер суммы, требуемой курдами, составляет от 500 до 2500 долларов. Как известно, члены семей ИГИЛ представляют серьезную угрозу для безопасности мирного населения. Напомним, недавно жена одного из боевиков ИГ нанесла ножевое ранение одному из курдских радикалов, который патрулировал территорию лагеря. Ранее также не раз поступали сведения о том, что члены SDF и так называемой милиции «Асайиш» освобождают боевиков ИГИЛ из тюрем за выкуп.

1 Организация запрещена на территории РФ.