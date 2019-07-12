В НАТО выразили озабоченность в связи с доставкой в Турцию комплексов С-400

Брюссель, 12 июля. Североатлантический альянс озабочен сообщениями о доставке в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщила пресс-служба НАТО.

«Альянс глубоко озабочен этой ситуацией», — заявили в военно-политическом блоке.

Пресс-служба также напомнила позицию генсека альянса Йенса Столтенберга, который «неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО».

В пятницу турецкое Минобороны сообщило, что первая партия компонентов комплексов С-400 поступила в Турцию.

Напомним, Москва и Анкара договорились о поставках в Турцию С-400 два года назад. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Решение Анкары закупить у Москвы С-400 вызвало недовольство США. Американская сторона заявлял, что якобы российские системы несовместимы со стандартами НАТО. Вашингтон пригрозил Турции санкциями, Штаты, в том числе говорили об отказе поставлять Анкаре американские военные самолеты F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале лета подтвердил намерения Анкары приобрести у России комплексы С-400. В Минобороны Турции отметили, что С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО.