Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

В НАТО выразили озабоченность в связи с доставкой в Турцию комплексов С-400

792
0 Оставить комментарий

В НАТО выразили озабоченность в связи с доставкой в Турцию комплексов С-400

Брюссель, 12 июля. Североатлантический альянс озабочен сообщениями о доставке в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщила пресс-служба НАТО.

«Альянс глубоко озабочен этой ситуацией», — заявили в военно-политическом блоке.

Пресс-служба также напомнила позицию генсека альянса Йенса Столтенберга, который «неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО».

В пятницу турецкое Минобороны сообщило, что первая партия компонентов комплексов С-400 поступила в Турцию.

Напомним, Москва и Анкара договорились о поставках в Турцию С-400 два года назад. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Решение Анкары закупить у Москвы С-400 вызвало недовольство США. Американская сторона заявлял, что якобы российские системы несовместимы со стандартами НАТО. Вашингтон пригрозил Турции санкциями, Штаты, в том числе говорили об отказе поставлять Анкаре американские военные самолеты F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале лета подтвердил намерения Анкары приобрести у России комплексы С-400. В Минобороны Турции отметили, что С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров