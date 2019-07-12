Россиян научат быть мамами и папами

Для родителей российских школьников хотят ввести уроки грамотного воспитания. Соответствующие методические рекомендации подготовили в Центре защиты прав и интересов детей при Минпросвещения. Документ с инициативой находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Предлагается преподавать родителям «правила оказания помощи ребенку», «культуру семейных традиций», «основы семейного права», «психологию супружеских отношений», «физиологию детей».

«Занятия должны быть направлены на восполнение знаний, способствовать осознанию потенциала и рисков выбираемой стратегии, изменение субъективного отношения к ситуациям, событиям, проявлениям на основе определенных ценностей», — указано в документе.

Как говорится в тексте, «концепцией государственной семейной политики на период до 2025 года предусмотрено обеспечение доступности» специалистов в области «социально-педагогической поддержки». Инициатива направлена на решение проблем детско-родительской жизни. В числе дополнительных программ: проведение бесплатных консультаций, реализация дополнительных программ для мужчин в целях формирования отцовства и т. д., говорится в документе.

Председатель Общественного совета опекунов, попечителей, приемных родителей Ирина Полежаева отметила, что нужно грамотно замотивировать родителей.

«Их нужно чем-то завлечь на данные мероприятия, чтобы это была не обязаловка, а осознанное желание. Например, устроить субботний праздник — дети играют, а с родителями можно в данный момент поговорить», — сообщила эксперт.

По словам замдиректора лицея №69 Ольги Долгановой, сначала психологи должны провести исследования.

«Чтобы выявить детей, у которых в семье есть те или иные проблемы во взаимоотношениях с родителями, затем провести индивидуальные консультации с семьями, — считает она. — Если родители заинтересованы в нормальном психологическом состоянии детей, то они будут ходить на такие занятия. А те, кому это не интересно, и на родительские собрания-то не ходят».

По словам психолога Эвелины Геращенко, нужно объяснить родителям, что они потеряют, если не придут на мероприятие.