Тарзана восхитил откровенный снимок обнаженной Королевой

Москва, 12 июля. Танцор Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, отреагировал на откровенную фотографию, которую его супруга, эстрадная певица Наташа Королева, опубликовала в социальной сети Instagram в поддержку коллеги по цеху Светланы Лободы.

На своей странице в соцсети артист в очередной раз признался жене в любви и подчеркнул, что гордится Королевой, которая прекрасна «в одежде и без, в гриме и в отсутствии оного».

«Вот уж точно — 45 — баба-ЙОГАдка опять», — написал Тарзан, прикрепив снимок обнаженной супруги.

Фанаты в комментариях выразили восхищение тем, как артист поддержал жену и предложили ему повторить ее поступок.

«Сергей, встаньте рядом в той же позе, сфоткайтесь, и запустим челендж типа «угадай пару», — призвал пользователь под ником davidoh_official.

Нашлись и те, кто отрицательно отреагировал на поступок Королевой. Некоторые пользователи отметили, что не хотели бы видеть обнаженную артистку, на выступления которой ходили еще в молодости.

Напомним, на такой необычный поступок эстрадная певица решилась после того, как ее коллега оказалась в центре скандала. Лобода опубликовала снимок, на котором она якобы стоит на голове без одежды. При этом пользователи Сети быстро уличили поп-звезду во лжи, заявив, что фотография на самом деле принадлежит блогеру с ником nude_yogagirl, передает «Утро.ру».

Опубликованный Лободой снимок вызвал возмущение его истинного автора, поэтому певица поспешила удалить фотографию. Также nude_yogagirl отметила, что артистка «отфотошопила» ее снимок и немного подправила фигуру.

Королева решила примирить участников конфликта и опубликовала на своей странице фото, на котором повторила снимок nude_yogagirl, пишет «Пятый канал». Певица при этом закрыла комментарии под своим «голым» фото. По словам Королевой, она сделала это, чтобы подписчики «смогли полюбоваться, и свое восхищение оставить при себе».

Лобода положительно оценила такую поддержку со стороны Королевой, сообщает «Ридус». Певица сделала репост публикации коллеги в Instagram Stories.