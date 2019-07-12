Россияне поделились мнением о поездках в Грузию

Москва, 12 июля. Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию. Соответствующий опрос провел фонд «Общественное мнение».

Среди респондентов фонда 15% ранее посещали Грузию, 41% планируют совершить поездку в будущем и 42%, которые не намерены отправляться в соседнюю страну, пишет РИА Новости.

Больше половины россиян (60%) считают, что, несмотря на последние события, большинство грузин хорошо относятся к российским туристам. Примерно четверть (26%) участников исследования этот вопрос ввел в ступор — они не смогли дать ответ. О плохом отношении к гостям из России в Грузии заявили 14% жителей РФ.

Каждый второй (50%) собеседник выразил мнение, что посещать Грузию на данный момент опасно. 27% россиян полагают, что такое путешествие не несет в себе никаких рисков. 23% респондентов затруднились ответить.

Большинство россиян знают о причинах нового витка кризиса в отношениях: 27% участников опроса в курсе происходящего, 42% — что-то об этом слышали. Примерно треть (30%) россиян впервые узнали об этом от ФОМ.

Причинами волнений в Грузии в России считают политику грузинских властей (9%), вмешательство Запада (7%), «русофобские настроения, враждебное отношение к нашей стране» (6%), а еще 6% опрошенных назвали эти события провокацией против дружбы двух народов.

35% респондентов считают, что ависообщение между странами восстановится за три-четыре месяца, 29% убеждены, что ограничения продлятся дольше. 36% россиян затруднились ответить.

Исследование было проведено 6–7 июля среди 1,5 тысячи жителей России.

20 июня грузинские радикалы вышли на митинги в Тбилиси против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К ним присоединилась грузинская оппозиция, требуя отставки правительства. Из-за небезопасной ситуации российский президент приостановил авиасообщение между странами с 8 июля.

7 июля ведущий Георгий Габуния в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» выступил с нецензурным обращением к президенту РФ. Его поступок вызвал возмущение не только у россиян, но и у грузин. Госдума РФ в свою очередь предложила правительству и главе государства запретить импорт в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы.

Потери Грузии от эмбарго России эксперты оценивали в миллиард долларов. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава оценила ущерб в 8,23 миллиарда рублей.