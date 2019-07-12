Ребенок погиб из-за отравления водой и отсутствия медпомощи в «Эр-Рукбане» на юге Сирии

Лагерь «Эр-Рукбан», находящийся на оккупированной американцами части территории Сирии, давно ассоциируется у международного сообщества с местом боли и страдания бежавших от войны людей. Так, на днях из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи там умерла четырехлетняя девочка, передает местный источник в Facebook (@abbad.syriadze.7).

Причиной ее смерти послужило отравление некачественной водой и отсутствие первой медицинской помощи, которая практически совсем недоступна в этом пункте временного размещения.

«Из-за нехватки нормальной питьевой воды моя дочка практически сразу заболела. Она сильно отравилась, а лекарств не было. Дочь угасала у меня на руках. Выехать из лагеря в ближайшую больницу нам не давали. Мы смогли ее похоронить только спустя неделю на местном кладбище, которое ежедневно растет», — рассказала мать умершего ребенка.

По словам многих жителей лагеря, они испытывают катастрофическую нехватку продуктов питания, качественной воды и медикаментов. Также негативное влияние на санитарно-эпидемиологическую обстановку оказывает то, что отходы из «Эр-Рукбана» практически не вывозятся. Из-за этого беженцы вынуждены копать выгребные ямы рядом со своими жилищами. По этой причине среди них нередко распространяются инфекционные заболевания.

Все это является причиной того, что голод, болезни и смерть давно стали обыденным явлением для обитателей данного лагеря. В первую очередь из-за сложившейся катастрофической гуманитарной ситуации там страдает наименее защищенная и слабая часть беженцев — дети. Два из трех находящихся в «Эр-Рукбане» медицинских пункта — «Тадмор» и «Карьятейн» — предоставляют медпомощь только на платной основе. Однако у подавляющего большинства беженцев нет никаких средств.

Третий медицинский пункт «Шам» контролируется боевиками, здесь помощь оказывают бесплатно. Тем не менее в нем, как правило, почти нет медикаментов и очень трудно попасть на прием к врачу из-за большой очереди. Когда же люди пытаются выехать из «Эр-Рукбана», чтобы получить медпомощь в Иордании, охранники лагеря попросту не дают этого сделать.

Дело в том, что охрана состоит из подконтрольных американцам бывших боевиков террористических группировок, успевших сбежать от сирийской армии под покровительство США. И именно эти бандиты отвечают за перемещение беженцев как внутри лагеря, так и за его пределами.

Судя по всему, ситуация в «Эр-Рукбане» не изменится до тех пор, пока американцы находятся в зоне вокруг Ат-Танфа и контролируют лагерь. Но признаков того, что они собираются уйти с незаконно занятой ими территории Сирии, еще не наблюдается. А это значит — кладбище беженцев пока будет продолжать расти.