Путин поздравил президента Литвы с инаугурацией

Москва, 12 июля. Президент РФ Владимир Путин поздравил Гитанаса Науседу с вступлением в должность президента Литвы. Поздравительная телеграмма российского лидера была опубликована на официальном сайте посольства РФ в Вильнюсе.

В обращении к новому главе Литовской Республики Путин пожелал коллеге успехов, здоровья и благополучия.

Выборы президента Литвы состоялись в мае. Торжественные мероприятия по случаю инаугурации Науседы проходят в столице прибалтийской страны 12 июля.

На посту главы Литвы Науседа сменил Далю Грибаускайте, известную своим антироссийским внешнеполитическим курсом. Ее преемник не ставит во главу угла реанимацию отношений с Москвой, однако еще в ходе предвыборной гонки заявлял о желании восстановить связи с Белоруссией.