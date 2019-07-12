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Савченко не разрешили пересечь линию разграничения в Донбассе

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Савченко не разрешили пересечь линию разграничения в Донбассе

Киев, 12 июля. Служба безопасности Украины не разрешила депутату Рады Надежде Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

«Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения... Надежде Савченко», — написал Тука на странице в Facebook.

Напомним, Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре украинской столицы, заявила о намерении поехать на территорию Донбасса и проводить там предвыборную агитацию. Савченко баллотируется в парламент в одномандатном избирательном округе Донецкой области.

После того как президент Украины Владимир Зеленский досрочно распустил Раду, внеочередные выборы были назначены на 21 июля.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут по сей день.

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