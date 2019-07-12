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Двух террористов задержали в Тунисе при подготовке теракта

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Двух террористов задержали в Тунисе при подготовке теракта

Тунис, 12 июля. В Тунисе арестовали двух террористов, которые готовили взрыв в Кассерине.

Экстремисты планировали совершить теракт в городском кафе. Специальным бригадам национальной безопасности Туниса, вычислив двух боевиков, удалось предотвратить преступление. Подозреваемые в подготовке теракта в Кассерине задержаны, передает Tunisie Numerique.

По мнению экспертов, предстоящие выборы в Тунисе, в которых планируют принять участие 6,7 миллиона избирателей, уязвимы перед террористическими угрозами.

Двух террористов задержали в Тунисе при подготовке теракта

Ранее стало известно, что лодка с нелегальными мигрантами, которые хотели добраться до Европы, опрокинулась у берегов Туниса. По данным отделения Красного месяца в Тунисе, в результате случившегося могли погибнуть более 80 человек. Выжившие в трагедии сообщали ранее, что на лодке были 86 человек.

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