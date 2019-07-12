Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Более 160 кандидатов выдвинулись на выборы глав регионов РФ

307
0 Оставить комментарий

Более 160 кандидатов выдвинулись на выборы глав регионов РФ

Москва, 12 июля. Центральная избирательная комиссия РФ сообщила о выдвижении 163 кандидатов для участия в выборах высших глав регионов России. Об этом сообщил замглавы председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

По его словам, из 163 кандидатов 115 представляют более 30 политических партий, еще 48 кандидатов являются самовыдвиженцами.

«Я думаю, что будет весьма конкурентная борьба на выборах в абсолютном большинстве регионов», — подчеркнул Булаев.

Он также добавил, что в Тыве и Тульской области ЦИК продолжает регистрацию кандидатов в депутаты законодательных собраний. Регистрация продолжится до 24 июля.

Напомним, 8 сентября состоится единый день голосования, в рамах которого пройдут выборы губернаторов и муниципальных депутатов в 85 регионах России. Кроме того, в этот день пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров