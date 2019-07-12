Более 160 кандидатов выдвинулись на выборы глав регионов РФ

Москва, 12 июля. Центральная избирательная комиссия РФ сообщила о выдвижении 163 кандидатов для участия в выборах высших глав регионов России. Об этом сообщил замглавы председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

По его словам, из 163 кандидатов 115 представляют более 30 политических партий, еще 48 кандидатов являются самовыдвиженцами.

«Я думаю, что будет весьма конкурентная борьба на выборах в абсолютном большинстве регионов», — подчеркнул Булаев.

Он также добавил, что в Тыве и Тульской области ЦИК продолжает регистрацию кандидатов в депутаты законодательных собраний. Регистрация продолжится до 24 июля.

Напомним, 8 сентября состоится единый день голосования, в рамах которого пройдут выборы губернаторов и муниципальных депутатов в 85 регионах России. Кроме того, в этот день пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.