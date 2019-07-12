МИД РФ заверил, что Москва выплатит оставшийся долг перед СЕ

Москва, 12 июля. Москва работает на тем, чтобы выплатить оставшуюся задолженность за 2017 и 2018 годы в бюджет Совета Европы. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Москва ранее уже выплатила СЕ взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро, за период с 2017 по 2018 год она должна заплатить еще 55 миллионов евро.

«Мы работаем над этим», — сообщил Грушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат заверил, что Москва, естественно, выплатит оставшийся долг перед Советом.

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ, передает Infox.ru. При том, что полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2014 году подавляющее большинство жителей региона высказалось за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран так и не признали волеизъявление крымчан. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии. Затем полномочия представителей Москвы были восстановлены в полном объеме, пишет НСН.