В Тунисе мужчины подвергаются сексуальному насилию чаще женщин — опрос

Тунис, 12 июля. Мужчины Туниса чаще становятся жертвами сексуального насилия, чем женщины. К такому выводу пришли журналисты британского телеканала «Би-би-си»

Они провели опрос, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из Алжира, Египта, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Марокко, Судана, Туниса и Йемена.

Как уточняет телеканал 360, число пострадавших мужчин от сексуального насилия в Тунисе превысило число женщин на 1%. Отметим, что в арабских странах действует закон о мужеложстве. Мужчинам, уличенным в сексуальной связи с другими мужчинами, грозит порицание и суровое наказание.

Не исключено, что это могло повлиять на результаты исследования, и многие просто побоялись признаться в случившемся.