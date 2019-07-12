Минобороны России подтвердило поставку С-400 Турции

Анкара, 12 июля. Министерство обороны РФ подтвердило поставку российских зенитно-ракетных систем С-400 Турции.

В сообщении ведомства подчеркивается, что доставка в Турцию остальных элементов С-400 будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сроки.

«Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», — проинформировали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что второй российский самолет приземлился в провинции Анкара на авиабазе Мюртед в рамках осуществления поставок зенитных ракетных систем С-400 Турции, а третий российский самолет с партией компонентов для российских ЗРС приземлился на авиабазу Мюртед.

Напомним, в 2017 году российская и турецкая стороны договорились о поставках С-400 в Анкару. Турция намерена приобрести у РФ четыре дивизиона ЗРК С-400. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее рассказал о серьезном давлении со стороны США из-за этого договора. Он заверил, что Анкара не планирует отказываться от российского вооружения. По словам президента республики, РФ предоставила хорошие возможности по закупке этого вида вооружения, поэтому никаких обратных шагов в этом вопросе не будет.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему Соединенные Штаты опасаются поставок российских С-400 Турции.