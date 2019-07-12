Малькевич предупреждает Запад о наступлении тотальной цензуры

Рекламируемая европейцами свобода слова, которая якобы является краеугольным камнем западной демократии, на самом деле — фальшивка. Пример тому — очередное проявление политической цензуры в ведущей стране Евросоюза — Германии. Такой точкой зрения с Федеральным агентством новостей поделился глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По мнению Малькевича, цензура на Западе носит не столько даже политический характер, сколько вводится в угоду определенным влиятельным группам, в том числе военно-промышленному комплексу, серьезно завязанному на американских интересах.

В качестве примера Малькевич привел историю с блокировкой YouTube-канала немецкого журналиста Норберта Флейшера (Norbert Fleischer) NuoViso.TV. Этот канал старался доносить до зрителей альтернативную точку зрения, не считал необходимым во всем искать зловещую «руку Москвы» и вообще ориентировался на нормальные лево-демократические ценности. В частности, именно на этой площадке в январе вышло большое интервью Малькевича с независимым журналистом Дирком Польманом.

Как рассказал Александр Малькевич Федеральному агентству новостей, хостинг YouTube заблокировал NuoViso.TV через 45 минут после того, как там был опубликован рассказ о выступлении Норберта в представительстве ООН в Женеве, куда его пригласили как эксперта. Находясь у себя дома, журналист пересказал свой доклад в ООН, в котором шла речь об американской авиабазе Rammstein на территории Германии.

После этого YouTube немедленно закрыл канал, сообщив, что владельцы якобы нарушили какие-то правила (какие, естественно, указано не было). Это при том, что политика NuoViso.TV всегда соответствовала всем правилам и стандартам: никаких проявлений национализма, расизма или разжигания ненависти. Только разоблачения, в том числе антиамериканские и антикапиталистические, что соответствует левым взглядам авторов проекта. Однако, видимо, это теперь на Западе считается криминалом, посетовал собеседник ФАН.

«В связи с этой и другими подобными историями немецкие журналисты выражают опасения, что независимым СМИ скоро окончательно перекроют кислород. И опасения эти вполне оправданы — с неугодными Запад, как мы видим, не церемонится», — отмечает Малькевич.

Сейчас владельцы канала запустили альтернативную площадку, но опасаются, что новый проект также может подвергнуться репрессиям и цензуре.

«В российских СМИ об этом беспределе говорят довольно скупо, но на самом деле ситуация серьезная, — говорит глава Фонда защиты национальных ценностей. — Сначала на всех площадках, извините за выражение, «чморили» ФАН за якобы «российскую пропаганду», а теперь уже начали бить по своим. То есть от «мочения» русских уже перешли к «мочению» своих: неугодных, представляющих альтернативные точки зрения, короче, — «неправильно думающих». Ведь под нож попал стопроцентно немецкий проект с десятками тысяч подписчиков, сотнями тысяч просмотров. Русского там вообще ничего не было, кроме интервью со мной».

Но заблокировали их, естественно, не за это интервью, считает Александр Малькевич.

«Получается, что критика НАТО и американских военных баз в Германии уже фактически под запретом, — говорит член ОП об истинных причинах блокировки. — Даже нельзя сказать, что сами немцы запретили этот канал — нет, это сделал американский ресурс YouTube. При этом хостинг удалил не только видео про американские базы, но и без разговоров сразу снес весь канал. Видимо, критиковать НАТО и американские базы — это теперь криминал».

Помимо YouTube, по собственному разумению вводят политическую цензуру и другие американские интернет-гиганты: Google, Twitter и Facebook, напоминает член Общественной палаты.

«Напомню, недавно [президент США Дональд] Трамп встречался с блогерами, придерживающимися правых взглядов, и они очень серьезно размышляли, как заставить Google, Twitter и Facebook начать жить по новым, а точнее не по собственным, а по нормальным правилам, — продолжает собеседник ФАН. — Пока мы видим, в том числе у нас, в России, что эти три корпорации, а также YouTube ставят себя выше государства, выше законов, выше прав и свобод граждан. Считаю, что мы должны трубить об этом, используя все площадки: ООН, ПАСЕ и так далее. Пора на глобальном уровне ставить вопрос о необходимости унифицированного законодательства, которое эти интернет-площадки должны соблюдать. Только так появится возможность пресечь самопроизвольное введение цензуры и ограничений свободы слова с их стороны».

По словам Малькевича, в противном случае этот диктат коснется всех, в том числе на Западе, вне зависимости от чьих-либо политических взглядов и предпочтений.

«Хочется крикнуть Западу: одумайтесь! На России они уже оттоптались, теперь топчутся на вас, и список «неправильно думающих» постоянно пополняется! Они начали с России, а теперь взялись за своих. Мы вам, как мой любимый персонаж — троянский жрец Лаокоон, — кричим, предупреждаем, а вы не верите! Смотрите, как бы не стало слишком поздно!» — предупреждает Александр Малькевич.

Напомним, Федеральное агентство новостей неоднократно становилось объектом преследования и политической цензуры со стороны Запада. Аккаунты ФАН постоянно подвергаются блокировкам в Google и Facebook, а наши попытки комментирования публикаций в либеральных СМИ вызвали просто неадекватную реакцию со стороны их западных хозяев.