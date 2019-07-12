Военкор ДНР рассказала об усилении обстрелов в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения накалилась. Под обстрелами ВСУ оказываются даже населенные пункты, до недавнего времени считавшиеся относительно безопасными. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала работающая в Донецкой Народной Республике военный корреспондент интернет-издания «Евразия Дэйли» (EADaily) Кристина Мельникова.

«Обстановка в Донбассе в последние недели как была, так и остается напряженной, и тенденций к изменению ситуации пока что не наблюдается, — констатировала она. — Напротив, вчера (11 июля 2019 года. — Прим. ФАН) в ПГТ Гольмовский (окраина Горловки. — Прим. ФАН) погибла мирная жительница. Возле ее дома разорвалась 120-мм мина, и всего несколько залетевших в ее окно на пятом этаже осколков оказались смертоносными. Причем именно этот обстрел начался в начале девятого утра, после того, как местные жители вышли на улицу, чтобы оценить ущерб от предшествовавшего ему ночного удара. Важно понимать, что этой гибелью [президент Украины Владимир] Зеленский открыл свой собственный кровавый счет в Донбассе, так как это первая жертва среди гражданского населения при нем».

По мнению собеседницы ФАН, ВСУ после прихода к власти Зеленского словно заново были развязаны руки, они начали активно продвигаться в серой зоне. Как рассказывают, например, жители прифронтовой Александровки, армия Украины возобновила масштабные обстрелы тех районов и населенных пунктов, куда уже давно ничего не прилетало.

«Так, накануне обстреляли поселок Луково в Тельмановском районе, в том числе имело место прямое попадание в действующую школу, — сообщила Мельникова. — Луково — это давно забытое для фронтовых сводок название, так как поселок уже был полностью восстановлен и жил относительно мирной жизнью. Кроме того, изменилось настроение людей. В прифронтовых зонах явно чувствуется раздражение и отчаяние, люди уже никому и ни во что не верят. Они видят, что по факту ситуация возвращается к первому периоду войны, и не готовы переживать это все заново. Не добавляют оптимизма и регулярно обновляющиеся группы памяти, рассказывающие о фронтовых потерях — потерях среди военных».

По словам военкора, еще большее возмущение и недоумение происходящее вызывает на фоне петиций в адрес Зеленского с требованием особого статуса Донбассу, которые нередко подписываются в добровольно-принудительном порядке.

«Есть, конечно, и те, кто по собственной инициативе подписывает петицию, но при этом не особо верит в то, что она способна что-то изменить к лучшему», — подчеркнула она.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года. По разным оценкам, ее жертвами с обеих сторон, включая военных и гражданских, стали от 10 тысяч до 30 тысяч человек.