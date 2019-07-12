Донбасс сегодня: жители сливают в ДНР сведения о ВСУ, десантники Киева сгорели на позициях

Донбасс, 12 июля. Резкое обострение боевой обстановки в ДНР. Украинские десантники сгорели на своих позициях, есть раненые и погибшие. Жители подконтрольных ВСУ районов сообщают силовикам ДНР места дислокации киевских подразделений. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

В Донецкой Народной Республике очередное обострение на линии фронта — резко возросло количество нарушений режима прекращения огня со стороны войск Украины. За сутки дежурными сменами донецкого представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня зафиксировано 39 нарушений. Луганскую Народную Республику обстреливали трижды.

В ДНР обстрелами повреждено 28 домостроений и хозяйственных построек, средняя школа и сельсовет. От осколочного ранения скончалась пожилая женщина в Горловке. Сотрудники МЧС также были застигнуты артобстрелом во время выполнения своих служебных обязанностей — тушения возгорания от попадания боеприпаса в дом.

Всего представители ЛНР и ДНР зафиксировали использование солдатами ВСУ 431 боеприпаса. В нарушение договоренностей о перемирии украинская армия использовала гаубицы калибром 122 мм, минометы, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие, вооружение боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту гибели женщины в Горловке

Как сообщила в пятницу корреспонденту ФАН пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ДНР Ольга Черногор, следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по факту смертельного ранения женщины в Горловке.

Прокуроры располагают информацией о том, что приказ на обстрел Горловки отдал командир 30-й механизированной бригады ВСУ Иван Гараз. В четверг утром военнослужащие Украины нанесли массированный артиллерийский удар по пригороду Горловки — поселку Гольма.

Осколки мины, залетевшие во дворы жилых многоквартирных домов, пробили окно и попали в женщину 1949 года рождения, отдыхавшую в своей квартире. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. Черногор добавила, что уголовное дело возбуждено по статье «Теракт».

Жители Донбасса сливают информацию о пунктах дислокации ВСУ

Жители городов и поселков Донецкой области, расположенных на подконтрольной правительству Украины территории, сообщили на горячую линию правоохранительных органов ДНР информацию о местах расположения подразделений ВСУ.

Так, обстрелы Горловки ведутся из поселка Луганское, где располагается взводный опорный пункт 30-й бригады ВСУ под командованием фигуранта уголовного дела донецкой прокуратуры Ивана Гараза. Помимо указанной дислокации, информаторы дончан предоставили сведения о местах расположения опорных пунктов 93-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и других подразделений украинской армии.

Двое солдат украинской армии сгорели в блиндаже

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в районе дислокации 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ близ Попасной Луганской области погибло двое военнослужащих и еще семеро получили ожоги. Происшествие с личным составом случилось во время распития группой военнослужащих спиртных напитков.

В сухую и жаркую погоду огонь от разведенного ими костра распространился на деревянные конструкции блиндажа. Во время пожара были уничтожены и боеприпасы. Очевидно, что указанные потери будут списаны штабом Операции объединенных сил на боевые.