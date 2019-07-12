Эксперты рекомендуют россиянам вкладывать свои сбережения в бриллианты

Во времена финансовой и геополитической нестабильности и отсутствия на рынке достаточно надежного инструмента, гарантирующего инвестору отсутствие существенных ценовых колебаний, эксперты рекомендуют россиянам вкладывать часть свободных активов в покупку бриллиантов. Директор по маркетингу инвестиционной компании CFS Management Анастасия Безуглая и эксперт по инвестициям Александр Лапидус рассказали Федеральному агентству новостей, почему драгоценные камни являются отличным инвестиционным инструментом.

На протяжении столетий именно бриллиант являлся вожделенной драгоценностью, которая, к тому же, стабильно росла в цене. Свою уникальность и ценовую значимость бриллианты смогли сохранить даже в мире, где правят технологии.

«Эти драгоценные камни уникально тверды не только физически, но и финансово. Это отличный инвестиционный инструмент, защищенный от девальвации валюты и резких ценовых колебаний, сохраняющий вложения и приумножающий их в долгосрочной перспективе, — пояснила директор по маркетингу инвестиционной компании CFS Management Анастасия Безуглая. — Их всегда можно обменять на валюту в любой стране мира и взять с собой в поездку на случай непредвиденных ситуаций. Драгоценные камни можно вкладывать в формирование своего «накопительного фонда», а когда захотите оставить все дела и отдохнуть от суетливой жизни, сможете «обналичить» их».

В свою очередь эксперт по инвестициям Александр Лапидус отметил, что за последние несколько лет рынок драгоценностей изменился, а именно: разделился на Fashion Jewellery (модные ювелирные изделия) и High Jewellery (уникальные ювелирные изделия).

«Сейчас никто не продает драгоценности по 15–30 карат, так как такая покупка совершается исключительно ради инвестиций. Многие вкладчики, обращаясь к ювелирам, уточняют, что не заинтересованы в покупке роскошных украшений и хотят платить за это безумные деньги, — пояснил Лапидус. — Сейчас очень многие научились разбираться в ценах на бриллианты. Мир стал прозрачным: этому также способствовало появление сайта «Рапапорт» (Rapaport Diamond Report), где можно увидеть все цены онлайн, и кто с какой скидкой продает бриллианты».

По словам эксперта, кроме традиционных белых бриллиантов инвестиционный интерес представляют также цветные камни: желтые, розовые, голубые, зеленые. Все потому что только 1/10000 карат добытых алмазов является цветным. Редкость алмаза определяет его высокую стоимость.

«До кризиса 2014 года цены на белые бриллианты росли в среднем на 5–7% в год. В 2014 году, после обрушения финансовых и нефтяных рынков, цены на белые бриллианты упали на 30% и до сих пор стоят на месте, — отметил эксперт. — В целом, сейчас неплохое время, чтобы входить в этот рынок, как в рынок альтернативных инвестиций. В данном случае, речь идет исключительно о сохранении капитала во временном промежутке 5, 10, 15, 20 лет с последующей продажей этого актива».

По словам Александра Лапидуса, как правило об инвестициях сбережений начинают задумываться люди в возрасте 40 лет и старше: большинство россиян к этому времени исполнили самые желанные мечты и начали думать о пенсии.