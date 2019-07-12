Экс-депутат Рады объяснил, почему поклонники Гитлера бегут от Ляшко

Украинский политолог Алексей Рожнов опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись, на которой депутат Верховной рады от Радикальной партии Артем Витко выпивает под песню «Адольф Гитлер вместе с нами, Адольф Гитлер в каждом из нас» группы «Русский корпус». Сейчас Витко баллотируется в украинский парламент по одномандатному избирательному округу №149.

«Самый радикальный кандидат по 149-му округу Артем Витко проявил свою сущность в частном видео, попавшем в Сеть еще в 2015 году, но сейчас получившем, так сказать, второе дыхание. На записи — кадры, на которых нынешний кандидат в нардепы подпевает творению русско-нацистской группы «Русский корпус», где прославляется... Адольф Гитлер», — отметил Алексей Рожнов.

Политолог задался вопросом, от какого народа хочет быть депутатом поклонник фюрера Витко.

«Учитывая вкусы потенциального нардепа, вероятно, что с украинским народом наш радикал себя отнюдь не ассоциирует», — написал Рожнов.

По мнению депутата Верховной рады V-VII созывов Владимира Олейника,кадры с Витко доказывают, что фашизм на Украине стал нормой.

«Это видео — еще одно доказательство того, что власть на Украине захватили фашисты, что нацизм стал частью нашей государственной политики. Если бы это видео появилось до 2014 года, то Викто привлекли бы к уголовной ответственности за пропаганду нацизма. И не было бы этого фашистского приветствия «Слава Украине!». А сейчас украинские нацики не то что безнаказанны на Украине, им дан карт-бланш на раскол государственности и разжигание вражды, и новый президент Зеленский на это не обращает внимания»,— сказал украинский политик в комментарии Федеральному агентству новостей.

Олейник также объяснил, почему Витко, которого в 2014 году избрали в Раду от Радикальной партии, на этот раз идет на парламентские выборы самовыдвиженцем.