Visa пообещала обеспечить бесперебойную работу в России

Москва, 12 июля. Международная платежная система Visa пообещала обеспечить бесперебойную работу на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

СМИ ранее сообщили, что такие системы, как Visa и MasterCard, могут уйти из России в результате действий парламента и Центрального банка РФ. 23 июля Государственная дума планирует рассмотреть поправки к законопроекту «О национальной платежной системе» во втором чтении. Они уже были поддержаны Центробанком России.

«Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП (торгово-сервисных предприятий. — Прим. ФАН) и потребителей», — говорится в сообщении.

Указывается, что Россия — стратегически важный рынок для платежной системы. Говоря о публикациях в прессе, представители Visa подчеркнули, что компания не собирается комментировать «суждения третьих лиц, основанные на «предположениях».

Как заявил ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Юрий Олейников в интервью Федеральному агентству новостей, парламент не допустит отключения в России MasterCard и Visa. По его словам, ограничения, предусмотренные поправками в закон «О национальной платежной системе», касаются лишь карт, эмитированных без кобейджинга, то есть взаимодействия с российскими банками.

Он объяснил, что ограничения, предусмотренные поправками в закон, не коснутся и иностранцев, приезжающих в Россию с банковскими карточками Visa и MasterCard. Кроме того, он обратил внимание, что предложенные поправки еще только обсуждаются.