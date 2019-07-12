Подозреваемый в многомиллионной взятке замглавы ПФР признал вину



Москва, 12 июля. Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, задержанный по обвинению в получении взятки, признал вину и написал заявление об отставке с занимаемого поста.

Иванов был задержан в минувший вторник, 9 июля. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств.

Сегодня Басманный суд Москвы избирает ему меру пресечения. По версии следствия, Иванов получил взятку в размере 4,4 миллиона рублей. В московской Общественной наблюдательной комиссии заявляли, что Иванов признал вину и подал в отставку, пишет РИА Новости.

Напомним, 8 июля в рамках уголовного дела, фигурантом которого является Иванов, правоохранители провели обыски в компаниях «Техносерв» и «Редсис». Помимо замглавы ПФР был также задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин. Следователи полагают, что он выступал посредником при получении Ивановым взятки в 4,4 млн рублей. В ПФР заявили, что оказывают все необходимое содействие следствию.