Еще два самолета с компонентами С-400 приземлились на турецкой авиабазе

Анкара, 12 июля. Второй российский самолет приземлился в провинции Анкара в рамках осуществления поставок зенитных ракетных систем С-400 Турции.

Как сообщает телеканал Haber Turk, в пятницу на авиабазе Мюртед приземлились еще два самолета с компонентами С-400. По информации газеты Eni Safak, третий российский самолет с партией компонентов для российских ЗРС приземлился на авиабазе Мюртед.

Напомним, ранее Минобороны Турции подтвердило, что «первая партия компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару».

РФ и Турция договорились о поставках российских зенитных ракетных систем С-400 в Анкару два года назад. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 млрд долларов. В связи со сделкой с РФ на Анкару серьезное давление оказывают США. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что страна не откажется от российского вооружения. В Вашингтоне считают, что ЗРК С-400 несовместимы со стандартами НАТО.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что начало поставок российских С-400 в Турцию — это серьезный удар по американскому ВПК.