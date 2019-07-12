Голосовавший за РФ в ПАСЕ британский лорд перечислил, чего он хочет от русских

Член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, где могут находиться Скрипали, что он думает о своих российских коллегах в Парламентской ассамблее и когда он снова приедет в Крым.

Вежливые русские в ПАСЕ

— Господин Балф, в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приняла решение о приостановке работы в организации. Вы были одним из двух представителей парламента Великобритании в ПАСЕ, которые, вопреки общей позиции британской делегации, 25 июня этого года проголосовали за полное восстановление прав российских коллег. Почему вы приняли такое решение? Участие России так важно для ПАСЕ?

— Самое важное — это то, что удалось вернуть Россию в Совет Европы. Мы должны начать строить положительные отношения, я уверен в этом.

Я голосовал за возврат российской делегации, большинство из моих британских коллег голосовали против. Решение было принято с соотношением голосов два к одному. Теперь очередь за российской делегацией — оправдать наше доверие, имея в виду их возвращение к работе в ПАСЕ в конструктивной манере.

Теперь, после того как Россия вернулась, мы очень рассчитываем на конструктивные отношения. Мы хотим, чтобы Россия погасила просроченные платежи, мы хотим, чтобы все российские представители были приятными и вежливыми, мы не настроены на конфликты.

— Как вы могли бы оценить своих коллег по ПАСЕ из российской делегации?

— Российская делегация на прошлой сессии в Страсбурге вела себя очень культурно и вежливо. Хотелось бы, чтобы так это и продолжалось. Когда я вернусь к работе (в ПАСЕ. — Прим. ФАН), я буду настаивать, чтобы и все мои друзья в ассамблее так же, как и русские, были вежливыми и приятными людьми.

Мы должны также примирить русских с британцами, украинцами и остальными. Путь вперед — это успокоение, а не враждебность. Как говорил мой друг, бывший финский министр иностранных дел: «Когда ты говоришь «нет», всегда говори это с улыбкой на лице», — это очень хороший совет.

— В ходе обсуждения 25 июня отмены ограничений против российской делегации в ПАСЕ представители некоторых других стран делали попытки сорвать заседание, грубо перебивали выступающих, оскорбляли других, вносили бесконечные бессмысленные поправки. Доходило до угроз и шантажа, вы были тому непосредственным свидетелем. Как можно оценить подобное поведение парламентариев в Совете Европы?

— Такое поведение, безусловно, недопустимо ни в коем случае, тем более в европейской организации.

Санкции бесполезны

— Против России уже более пяти лет действуют всевозможные санкции и ограничения, введенные как США, так и Евросоюзом. Среди европейских политиков идет много разговоров о том, что эти санкции наносят больше вреда самой Европе, но из года в год их продлевают. Насколько вообще санкции могут быть инструментом решения международных проблем?

— Я никогда не верил в санкции. То, что нам действительно нужно, — это садиться за стол переговоров и говорить о тех проблемах, которые встают между нами.

Существует большое количество таких проблем. Это не только Крым, это Грузия, Приднестровье, Нагорный Карабах. И у вас также есть проблемы с нашей стороны. Поэтому нам нужно садиться за переговоры, возможно не в Совете Европы, а может быть в каком-то формате типа минского процесса, для более широкого понимания между народами, которые населяют общий европейский дом.

— Вы считаете, что Европа уже готова прислушаться к мнению российской стороны?

— Мы ведь разговариваем не с Северной Кореей, а с нашими собратьями-европейцами, с российским народом. Россия — это носитель европейской культуры, и мы должны сесть вместе и обсудить, как нам улучшить наши отношения.

В ожидании приглашения в Крым

— Вы упомянули Крым. Вы ранее бывали на полуострове, входившем тогда еще в состав Украины, и видели настроения местных жителей. Вы даже заявляли, что Крым — это историческая часть России. Планируете ли снова поехать в Крым, чтобы своими глазами увидеть, что изменилось там с 2014 года?

— Прямо сейчас я не планирую туда отправляться, но я совсем не против идеи посещения. Я не из тех людей, которые говорят, что они отказываются ехать в Крым. Я просто жду подходящего приглашения и соответствующей программы встреч, разумеется.

Я думаю, здесь было бы полезным приглашение из Госдумы — приехать и поговорить с российскими депутатами. А визит в Крым уже может состояться на основе этого. Можно было бы сконцентрироваться на этом в будущем.

— Господин Балф, а чем закончилась история с отравлением Скрипалей? Ранее в британской прессе было очень много откровенно лживых обвинений в адрес России, хотя не было создано ни совместной следственной группы, к ним даже не пустили российских дипломатов. Что сейчас говорят в Великобритании по этому поводу?

— Да, это уже слишком. В британской прессе сейчас об этой теме практически забыли. К ней все потеряли интерес, никто об этом больше не пишет. До сих пор никто не знает, где находятся Скрипали.

Я лично подозреваю, что их переселили куда-то в США, но у меня нет абсолютно никаких свидетельств этому. Но достаточно уверенно можно утверждать, что они больше не в Великобритании, потому что их никто не видел даже краем глаза. В связи с этим я предполагаю, что их вывезли либо в Соединенные Штаты, либо в Австралию, где они могут затеряться среди местного населения.

Барон Ричард Балф — пожизненный пэр в Палате лордов британского парламента, член Консервативной партии Великобритании, президент Кембриджского консервативного общества и член британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.