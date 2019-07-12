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Интервью

Голосовавший за РФ в ПАСЕ британский лорд перечислил, чего он хочет от русских

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Голосовавший за РФ в ПАСЕ британский лорд рассказал, какие русские вежливые люди

Член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, где могут находиться Скрипали, что он думает о своих российских коллегах в Парламентской ассамблее и когда он снова приедет в Крым.

Вежливые русские в ПАСЕ

— Господин Балф, в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приняла решение о приостановке работы в организации. Вы были одним из двух представителей парламента Великобритании в ПАСЕ, которые, вопреки общей позиции британской делегации, 25 июня этого года проголосовали за полное восстановление прав российских коллег. Почему вы приняли такое решение? Участие России так важно для ПАСЕ?

— Самое важное — это то, что удалось вернуть Россию в Совет Европы. Мы должны начать строить положительные отношения, я уверен в этом. 

Я голосовал за возврат российской делегации, большинство из моих британских коллег голосовали против. Решение было принято с соотношением голосов два к одному. Теперь очередь за российской делегацией — оправдать наше доверие, имея в виду их возвращение к работе в ПАСЕ в конструктивной манере. 

Голосовавший за РФ в ПАСЕ британский лорд рассказал, какие русские вежливые люди

Теперь, после того как Россия вернулась, мы очень рассчитываем на конструктивные отношения. Мы хотим, чтобы Россия погасила просроченные платежи, мы хотим, чтобы все российские представители были приятными и вежливыми, мы не настроены на конфликты.

— Как вы могли бы оценить своих коллег по ПАСЕ из российской делегации?

— Российская делегация на прошлой сессии в Страсбурге вела себя очень культурно и вежливо. Хотелось бы, чтобы так это и продолжалось. Когда я вернусь к работе (в ПАСЕ. — Прим. ФАН), я буду настаивать, чтобы и все мои друзья в ассамблее так же, как и русские, были вежливыми и приятными людьми. 

Мы должны также примирить русских с британцами, украинцами и остальными. Путь вперед — это успокоение, а не враждебность. Как говорил мой друг, бывший финский министр иностранных дел: «Когда ты говоришь «нет», всегда говори это с улыбкой на лице», — это очень хороший совет.

— В ходе обсуждения 25 июня отмены ограничений против российской делегации в ПАСЕ представители некоторых других стран делали попытки сорвать заседание, грубо перебивали выступающих, оскорбляли других, вносили бесконечные бессмысленные поправки. Доходило до угроз и шантажа, вы были тому непосредственным свидетелем. Как можно оценить подобное поведение парламентариев в Совете Европы?

— Такое поведение, безусловно, недопустимо ни в коем случае, тем более в европейской организации.

Голосовавший за РФ в ПАСЕ британский лорд рассказал, какие русские вежливые люди

Санкции бесполезны

— Против России уже более пяти лет действуют всевозможные санкции и ограничения, введенные как США, так и Евросоюзом. Среди европейских политиков идет много разговоров о том, что эти санкции наносят больше вреда самой Европе, но из года в год их продлевают. Насколько вообще санкции могут быть инструментом решения международных проблем?

— Я никогда не верил в санкции. То, что нам действительно нужно, — это садиться за стол переговоров и говорить о тех проблемах, которые встают между нами. 

Существует большое количество таких проблем. Это не только Крым, это Грузия, Приднестровье, Нагорный Карабах. И у вас также есть проблемы с нашей стороны. Поэтому нам нужно садиться за переговоры, возможно не в Совете Европы, а может быть в каком-то формате типа минского процесса, для более широкого понимания между народами, которые населяют общий европейский дом.

— Вы считаете, что Европа уже готова прислушаться к мнению российской стороны?

— Мы ведь разговариваем не с Северной Кореей, а с нашими собратьями-европейцами, с российским народом. Россия — это носитель европейской культуры, и мы должны сесть вместе и обсудить, как нам улучшить наши отношения.

Голосовавший за РФ в ПАСЕ британский лорд рассказал, какие русские вежливые люди

В ожидании приглашения в Крым

— Вы упомянули Крым. Вы ранее бывали на полуострове, входившем тогда еще в состав Украины, и видели настроения местных жителей. Вы даже заявляли, что Крым — это историческая часть России. Планируете ли снова поехать в Крым, чтобы своими глазами увидеть, что изменилось там с 2014 года?

— Прямо сейчас я не планирую туда отправляться, но я совсем не против идеи посещения. Я не из тех людей, которые говорят, что они отказываются ехать в Крым. Я просто жду подходящего приглашения и соответствующей программы встреч, разумеется. 

Я думаю, здесь было бы полезным приглашение из Госдумы — приехать и поговорить с российскими депутатами. А визит в Крым уже может состояться на основе этого. Можно было бы сконцентрироваться на этом в будущем.

— Господин Балф, а чем закончилась история с отравлением Скрипалей? Ранее в британской прессе было очень много откровенно лживых обвинений в адрес России, хотя не было создано ни совместной следственной группы, к ним даже не пустили российских дипломатов. Что сейчас говорят в Великобритании по этому поводу?

Голосовавший за РФ в ПАСЕ британский лорд рассказал, какие русские вежливые люди

— Да, это уже слишком. В британской прессе сейчас об этой теме практически забыли. К ней все потеряли интерес, никто об этом больше не пишет. До сих пор никто не знает, где находятся Скрипали. 

Я лично подозреваю, что их переселили куда-то в США, но у меня нет абсолютно никаких свидетельств этому. Но достаточно уверенно можно утверждать, что они больше не в Великобритании, потому что их никто не видел даже краем глаза. В связи с этим я предполагаю, что их вывезли либо в Соединенные Штаты, либо в Австралию, где они могут затеряться среди местного населения.

Барон Ричард Балф — пожизненный пэр в Палате лордов британского парламента, член Консервативной партии Великобритании, президент Кембриджского консервативного общества и член британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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