Военный эксперт назвал начало поставок С-400 в Турцию серьезным ударом по ВПК США

Начало поставок С-400 в Турцию — это серьезный удар по американскому ВПК. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Начало поставок С-400

Первая партия компонентов российских противовоздушных систем С-400 поступила в Турцию в пятницу, 12 июля. Об этом сообщает турецкое министерство обороны.

«Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила в Турцию. Доставка осуществляется на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара», — говорится в тексте сообщения военного ведомства Турции.

Покупка современных зенитно-ракетных комплексов С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и предложил взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Штаты не исключали возможности задержания или вообще отмены продажи Турции новейших истребителей F-35, но Анкара отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Удар по ВПК США

Как отметил Сергей Простаков, Турция приложила большие усилия для того, чтобы преодолеть сопротивление Вашингтона и получить российские зенитные комплексы, которые отличаются в лучшую сторону по своим характеристикам от американских аналогов. Эксперт заметил: нужно учитывать, что на вооружении некоторых стран НАТО, ранее бывших участниками организации Варшавского договора, оставалось или остается советское зенитное оружие. Поэтому принципиальных технических проблем у Турции даже внутри структур НАТО возникнуть не может. И американское противодействие имело скорее политические и финансовые причины.

«Дело здесь прежде всего в огромных репутационных издержках. Покупка российского вооружения страной НАТО — это удар по престижу американского ВПК, что может повлечь его дальнейшие финансовые потери. А в политическом плане Анкара получила сейчас возможность требовать определенных уступок от США, несмотря на то, что Вашингтон уже поставил под сомнение свою готовность совершить планируемую сделку по продаже Турции боевых самолетов», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, Анкара продолжает играть на противоречиях России и США, получая при этом усиление турецкой армии качественным российским оружием. Курс президента Турции Реджепа Эрдогана по-прежнему лежит в русле определенной независимости, в том числе и в военном плане, и закупка российских зенитных комплексов ее только укрепит.

«Это неизбежно подрывает престиж США как ведущей силы НАТО, что делает Альянс куда менее привлекательным для его остальных участников и потенциальных кандидатов. А очередная успешная сделка российской оборонной промышленности, наоборот, повысит ее престиж и привлекательность для зарубежных заказчиков», — заключил Сергей Простаков.

Ранее в Госдуме вслед за С-400 предложили Турции замену американскому F-35. Если США не могут или не хотят поставлять Анкаре авиационную технику, она всегда может закупить это в России, считает депутат Андрей Красов.