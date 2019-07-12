Сборщики Соболь требуют показать им внутренние списки для уточнения количества подписей

В штабе Навального паника и раздор: сборщики подписей требуют от организаторов показать окончательные списки отданных в избирком подписей, так как после публикаций в СМИ о массовых подделках избирательных листов за оппозиционных кандидатов они засомневались, настолько ли все чисто, как им говорят кандидаты и руководство штаба. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в ФБК.

По данным самих кандидатов, Любовь Соболь отдала в Мосгоризбирком около шести тысяч подписей — это больше, чем у других кандидатов Навального. Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Владимир Милов не смогли собрать нужное количество подписных листов. Яшин, вскоре после того, как подал документы, написал в Facebook истеричный пост, что его якобы хотят не допустить до выборов и забраковали при первичной проверке 729 подписей, тогда как минимальный порог чуть более 400. После этого он начал приглашать всех на пикеты.

По данным источника, сборщикам интересно, сколько на самом деле подписей собрали они, и сколько из того, что подано в избирком, «нарисовали». Руководство штаба отказывает людям под разными предлогами и спешно переделывает внутренние списки, чтобы убедить их в своей правоте и доказать, что «все честно».

По всей видимости, молодые люди, которые реально собирали подписи за Яшина, Соболь, Жданова и Янкаускаса, понимают, что не собрали столько, сколько в итоге получила избирательная комиссия, и не хотят проходить подозреваемыми в подделке подписей.

Информация от координатора сборщиков Соболь Арсения, который рассказал ФАН об устройстве внутренней «кухни» в штабе Соболь, только подтверждает это. Молодой человек рассказал, что ждал открытости и прозрачности от руководства ФБК Навального, но, работая на Соболь, этого не увидел. Он знал, что в день можно собрать около 50–60 подписей, если ты хороший сборщик, а потому очень удивился, увидев в окончательном списке сильно завышенные данные.

Сейчас идет проверка подписей всех кандидатов, подавших их в избирком. Периодически вскрываются нарушения, и некоторая часть подписных листов отбраковывается. Оппозиционные кандидаты, в особенности — представители Навального, реагируют на проверки истериками, подозревая в злом умысле экспертов за каждый сторонний жест, а также скандальными пикетами на улице, призывая поддержать кандидатов.

Причем методами пользуются самыми театральными: старушки в инвалидных креслах на трехчасовых пикетах, нанятая за 500 рублей массовка и эффектные выступления кандидатов в стиле «революционеров на броневике». Но обещанные сборщикам деньги «Соболь и Ко» так и не выплатили до конца, что добавляет напряжения в штабах.