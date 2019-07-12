«Силы Тигра» отбили атаку «Нусры»* и удержали Хамамият на северо-западе Сирии

Сирийская арабская армия (САА) отразила очередное наступление «Хайят Тахрир аш-Шам» и других бандформирований в направлении поселка Хамамият в провинции Хама. Подразделения «Силы Тигра» противостояли около 250 боевикам, имевшим на вооружении бронетехнику, минометы и крупнокалиберные пулеметы, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Этой ночью боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ) и союзные ей группировки попытались отвоевать селение Хамамият, контроль над которым они утратили ранее в результате успешной контратаки штурмовых отрядов бригадного генерала Сухейля Аль-Хасана.

Позиции правительственных войск штурмовали вооруженные отряды террористов общей численностью до 250 боевиков. Атака развивалась с нескольких направлений при поддержке тяжелой техники, в том числе танка, девяти пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также минометов. Однако благодаря слаженным действиям бойцов сирийского спецназа «Силы Тигра» массированное нападение противника удалось остановить. При отражении атаки уничтожен танк, шесть минометов, более 100 джихадистов.

Уцелевшие боевики отошли на исходные позиции в населенный пункт Кафр-Зета для восполнения потерь и перегруппировки. Не исключается, что в ближайшее время джихадисты предпримут новые атаки на укрепрайоны САА в северной части провинции Хама.

Напомним, накануне корреспондент ФАН сообщал о сразу серии нападений исламистов этом районе, в ходе которых ими также были задействованы РСЗО. Данные попытки прорыва боевиков правительственные силы САР тоже смогли отразить.

1 Организация запрещена на территории РФ.