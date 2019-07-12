Врач указала на упущение в легенде об отравлении Алибасова «Кротом»

Москва, 12 июня. Врач Марият Мухина указала на упущение в легенде об отравлении продюсера Бари Алибасова средством для чистки труб «Крот». Она пояснила, что звезду спасали от последствий алкоголя.

По словам Мухиной, она была единственным человеком, который переживал за здоровье пострадавшего. Она отвергает обвинения Бари Алибасова-младшего, который утверждает, что она накачала отца наркотиками.

По словам специалиста, после выписки она обнаружила, что помощники Алибасова перестали покупать преднизолон — гормональные уколы, которые ему прописали в больнице. Женщина попыталась вмешаться в ситуацию, однако ее проигнорировали.

Он отметила, что с Алибасовым у нее были прекрасные отношения до того, как его помощники не настроили продюсера против нее. В качестве доказательства она демонстрирует видео процедур с Алибасовым, пишет «Царьград».

«Я врач-невролог, иглорефлексотерапевт, — приводит ее слова KP.Ru. — Все мои документы об образовании есть в публичном доступе, даже диссертация. А он в телеэфире утверждает, что я не врач! Это еще раз подчеркивает, что в тот момент Бари был в состоянии посттоксического психоза».

Доктор предложила взглянуть на анализы, которые распространила пресс-служба Алибасова. Она напомнила, что документы были обнародованы в качестве доказательства того, что Мухина якобы «травит» Алибасова. Однако врач заметила, что результат анализа свидетельствует совершенно о другом.

«Хлорпротиксен, обнаруженный у Бари, используют при лечении алкогольного психоза», — констатирует Мухина и предлагает проверить ее слова в любом поисковике.

«Анализы сдали через четыре дня после выписки, а этот препарат выводится из организма до двух недель, — пояснила она. — То есть фактически Бари его принимал с первых дней отравления. Так что они же сами себя выдали — иначе с какой стати у Алибасова в крови появится хлорпротиксен?»

Ранее мнение о проблемах Алибасова с алкоголем заявила падчерица продюсера Ольга Шукшина.