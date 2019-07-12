Порошенко попал под законопроект Зеленского о люстрации. События дня. ФАН-ТВ

Трагедия в Тыве Страшная трагедия развернулась в Республике Тыва. 10 человек (в том числе шестеро детей) погибли в Бай-Тайгинском районе — роковой для них стала обычная поездка: по предварительным данным, автомобиль «УАЗ» выехал из села Тээли и вброд пытался пересечь реку Шуй. Машина опрокинулась в воду, а затонувших пассажиров позднее нашел местный житель. Всего в авто находились 12 человек, двоим из них удалось выжить. «Выясняем, вылетаем туда на место, пока предварительно известно, что это две семьи, которые продвигались на минеральный источник, дикое природное место. Там нет организованного мостового перехода и даже в каком месте [произошла трагедия — прим. ФАН-ТВ] неизвестно», — Шолбан Кара-оол, глава Республики Тыва На место отправились группы криминалистов и спасателей, а также руководство региона. Создан оперативный штаб, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Порошенко могут люстрировать Нелегкие времена настали для экс-президента Украины Петра Порошенко. Его преемник Владимир Зеленский внес в Раду новый законопроект о люстрации — она предполагает проверки чиновников, круг которых теперь может стать шире. По мнению Зеленского, эти меры необходимы в отношении всего руководства страны — президента, правительства, депутатов Рады и других политиков, работавших с 2014-го по 2019-й годы. По иронии судьбы, пять лет назад именно Порошенко подписал документ о люстрации — правда, тогда под его действие попали лишь руководители времен Виктора Януковича. В последнее время за отмену закона выступают все больше активистов, но Порошенко, напротив, созвал митинги на его защиту. Впрочем, поправки Зеленского ему явно придутся не по душе. Как и несколько уголовных дел, возбужденных против Порошенко, в том числе о госизмене.

Поставки С-400 начались Долгая эпопея с поставками российских С-400, кажется, подходит к концу. Первая партия компонентов ЗРК прибыла на авиабазу «Мюртед» под Анкарой — об этом сообщило Министерство обороны Турции. Солидный контракт на военную технику (общей суммой в $2,5 млрд) страны заключили еще в 2017-м, но с тех пор постоянно слышат недовольство США. Вашингтон, будучи союзником Анкары по НАТО, всячески грозил ей санкциями за покупку российской техники и даже предлагал взамен американские ЗРК Patriot. Однако Турция, даже рискуя контрактом на истребители США F-35, под давлением выстояла и от С-400 не отказалась.