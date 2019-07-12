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Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины

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Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины

Москва, 12 июля. Президенты РФ и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас провели телефонный разговор, передает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили проблематику урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Палестины.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования», — подчеркивается в официальном сообщении Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, который продолжался 20 минут, носил прагматичный характер. По словам Пескова, факт первого разговора лидеров двух государств считают в Кремле очень важным.

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