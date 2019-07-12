Названа причина отставки замгенпрокурора Малиновского

Москва, 12 июля. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит вопрос об отставке замгенпрокурора РФ Малиновского 23 июля, об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас.

Клишас сообщил, что в Совфед поступили документы об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского в связи с выходом на пенсию.

«Обсудим этот вопрос на ближайшем заседании комитета, на рассмотрение палаты вопрос будет вынесен 23 июля», — приводит слова Клишаса ТАСС.

Малиновский подал заявление об отставке по личному желанию. Замгенпрокурора принял такое решение из-за состояния здоровья. Президент РФ Владимир Путин подписал представление на отставку Малиновского.

Отметим, что назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей входит в компетенции верхней палаты российского парламента. Малиновский ранее курировал Центральный федеральный округ, позже был переведен в Сибирский округ. Ранее Малиновский получил серьезную травму в результате падения.