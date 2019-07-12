Москва, 12 июля. Российская супермодель и актриса Ирина Шейк сообщила, как зовут их дочь с актером Брэдли Купером. По словам Шейк, они назвали девочку Лея де Сьен Шейк Купер.

Мать рассказала, что выбрала для дочери это имя не случайно. По данным издания Harper's Bazaar, имя дочери похоже на имя бабушки модели Галины, которая была участницей Великой Отечественной войны.

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер. По данным издания «Газета.ru», Галия (Галина) превратилась в Лею, а приставка «де Сьен» значит — «на Сене», в честь протекающей реки в Париже.

Ранее сообщалось, что российская супермодель Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, и голливудский режиссер и актер Брэдли Купер разорвали отношения. Сейчас пара решает вопрос об опеке над их дочерью Леей, которая родилась в 2017 году.

Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. При этом звезды шоу-бизнеса никогда не афишировали свои отношения. Позднее стали ходить слухи о помолвке, однако пара так и не узаконила свои отношения.

Сообщения о расставании пары появились еще в мае. Тогда СМИ сообщали, что многочисленные слухи о романе Купера с сыгравшей в его дебютной киноработе «Звезда родилась» певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию.

Источники заявляли, что актер хотел уберечь личную жизнь пары от журналистов и общественности, а российская модель считала, что все нужно показывать в медиа.

В 2015 году Шейк после пяти лет отношений рассталась с нападающим мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду. Спустя три года футболист признался друзьям, что все еще испытывает чувства к своей бывшей подруге.

Ирина Шайхлисламова родилась 6 января 1986 года в городе Еманжелинск в Челябинской области. Ее отец Валерий Шайхлисламов был шахтером, умер в 2000 году, когда Ирине было 14 лет от болезни легких. Матери, Ольге, преподавателю музыки, приходилось работать в двух местах, чтобы прокормить себя и двух дочерей, у Ирины есть старшая сестра Татьяна. Своей внешностью Ирина обязана татарскому происхождению по отцу и русскому по матери. Бабушка — Галия Шайхлисламова служила в разведке на 3-м Украинском фронте, победу встретила в Австрии, работала на элеваторе.

Карьера модели для Ирины началась с победы в Челябинском конкурсе красоты «Супермодель 2004». Скаут Гия Джикидзе, который также открыл Наталью Водянову, Евгению Володину, Полину Куклину, Елену Мельник, Ольгу Шерер и других успешных моделей, заметил Ирину и предложил ей стать профессиональной моделью. С 2005 года она начала работать в качестве модели в Европе, а затем в США

В феврале текущего года популярная певица Леди Гага получила долгожданную статуэтку «Оскар» за песню Shallow к киноленте «Звезда родилась», режиссером которой выступил Брэдли Купер. Стоит отметить, что 32-летняя Леди Гага трижды была номинирована на престижную награду, но получила статуэтку впервые. Получая «Оскар» в категории «лучшая оригинальная песня», исполнительница поблагодарила своего напарника по ленте и режиссера Брэдли Купера.