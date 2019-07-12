Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции

Москва, 12 июля. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что солисту коллектива Юрию Шатунову предстоит еще одна операция.

Напомним, Шатунова на прошлой неделе госпитализировали в одну из больниц Москвы и провели операцию под общим наркозом. По словам директора певца, экс-солист коллектива пожаловался на зубную боль, которая мучила его во время концертного тура. При этом отменять выступление певец не стал, попытавшись держаться на антибиотиках и обезболивающих. Рентген показал, что у Шатунова воспалительный процесс левой гайморовой пазухи.

«Состояние стабильное. Врачи боялись, что жидкость попадет в мозг, — этого не случилось, отек спадает. Но он долгое время был на антибиотиках, протянул время, на следующей неделе будет еще операция. Ему будут чистить пазухи», — поделился Разин.

По его словам, исполнитель останется в больнице до конца следующей недели. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее продюсер рассказал о ходе операции. Разин отметил, что операция прошла планово и без осложнений, а сам певец чувствует себя хорошо. Директор певца Аркадий Кудряшов успокоил поклонников Шатунова, отметив, что случившееся никоим образом не отразится на концертной деятельности артиста, а следующий тур начнется согласно запланированному графику — 10 октября.