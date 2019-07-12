Опубликованы фото могил мертвых москвичей, чьи подписи подделывала Соболь

Москва, 12 июля. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло на пресс-конференции в Москве представил доказательства, разоблачающие фальсификации при сборе подписей «независимыми» кандидатами в Мосгордуму. Общественник также показал фотографии могил мертвых москвичей, чьи подписи подделывала кандидат в столичный парламент и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь.

По словам Ремесло, ему и его помощникам, в соответствии с законодательством, был направлен комплект из 300 подписных листов за кандидатов в Мосгордуму: Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова, Ивана Жданова и других. Общественник отметил, что листы были выбраны методом рандома, передает telegram-канал «Номенклатура».

Илья Ремесло рассказал, что проверил каждую подпись по базам данных и социальным сетям, а волонтеры провели поквартирный обход. В результате выяснилось, что из 300 подписей 50 принадлежат умершим людям, а судьба еще 11 «подписавшихся» неизвестна. Комиссия также сравнила подписи умерших людей с подписями, которые были проставлены в подписных листах.

Ремесло утверждает, что «оппозиционные» кандидаты брали данные москвичей из баз данных и подделывали их подписи. Более того, эта кампания по фальсификации носила координированный характер.

«Кандидаты и их штабы знали, что делают. Например, Соболь меняла даты рождения некоторым из умерших, зная, что к старикам в избирательной комиссии отнесутся с большим подозрением. А сотрудники штаба Гудкова меняли данные паспорта так, чтобы можно было пробить действительность паспорта, но нельзя узнать личность. И это не считая копирования одинаковых данных из одного листа в другой», — говорится в сообщении «Номенклатуры».

Telegram-канал также опубликовал фотографии могил москвичей, чьи подписи оказались в подписных листах оппозиционеров.

Ранее стало известно, что в избирательном бюллетене в поддержку Любовь Соболь оказалась подпись скончавшегося жителя 43-го округа Москвы Анатолия Ткаченко. Близкий родственник покойного в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что не знает, каким образом это произошло.