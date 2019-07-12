В Совфеде заявили, что Москва зеркально ответит на санкции США в отношении госдолга РФ

Москва, 12 июля. Москва зеркально ответит на санкции со стороны США в отношении госдолга России, если они будут введены. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету Штатов на 2020 год, которая предусматривает запрет на любые действия с российским госдолгом гражданам Штатов. При этом американские парламентарии, обсуждая санкции, ссылались на мифическое «вмешательство» России в выборы в США.

Версия документа об оборонном бюджете не является окончательной, так как поправка должна пройти рассмотрение согласительном комитете. Ее должны рассмотреть республиканцы, которые готовят свою версию оборонного бюджета Штатов. Джабаров в комментарии РИА Новости также напомнил, что поправка не является окончательным решением Вашингтона, так как пока не принята и ей предстоит пройти процесс согласования.

«Но если такое решение в отношении госдолга РФ будет принято, думаю, Россия примет ответные зеркальные меры», — сказал Владимир Джабаров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва внимательно наблюдает за обсуждением в Штатах санкций против российского госдолга.

Напомним, американский спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование мифического «вмешательства России» в американские выборы в 2016 году. Дело завершилось полным провалом, и Мюллер был вынужден признать, что доказательств «вмешательства» не существует. В Москве напомнили, что Россия с самого начала предупреждала Штаты о бессмысленности проведения этого расследования