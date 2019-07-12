В ОП рассказали, как Соболь и оппозиция собирают подписи с мертвецов

Москва, 12 июля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и другие представители оппозиции, которые хотят занять депутатские кресла, могли организовать централизованную кампанию по «рисованию» подписей, считает член Общественной палаты России Илья Ремесло.

Общественный деятель отметил, что специалист по почерку сверял почерк умерших людей с другими подписями. По итогам его работы было обнаружено множество подделанных подписей.

Ремесло отметил, что сборщики подписей в поддержку «кандидатов» могли сами рисовать автографы или их «использовали втемную».

«В штабах правки вносились людьми самостоятельно, а перекладывалось все на сборщика. Сейчас их подведут под уголовку. Это серьезная многомерная схема», — приводит издание «Политика Сегодня» слова общественного деятеля.

После проверки трех сотен подписных листов выяснилось, что полсотни подписавшихся уже давно умерли. При этом число таких «поддерживающих» растет, поскольку «активисты» продолжают посещать кладбища и находить могилы людей, которые якобы оставили свой автограф.

Член ОП отметил, что доказать фальсификацию избирательных документов, документов референдума сложно. Тем не менее можно доказать сговор между сборщиком и кандидатом, добавил Ремесло.

Метод «рисования» подписей набирает популярность у представителей оппозиции. Так, с липовыми автографами поймали кандидатов в Мосгордуму: лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, соратников скандального блогера Алексея Навального Илью Яшина и Любовь Соболь. Примечательно, что «навальнята» регулярно обвиняют своих соперников в фальсификации, однако «святая» оппозиция не чурается сама порисовать себе подписи.

Так, например, в средине избирательной кампании Соболь жаловалась на скудный сбор подписей, однако через пару дней она хвасталась «блестящими результатами». Как такое произошло, объяснил журналист Антон Красовский. По его словам, кандидат, рассказывающий о 300-500 собранных подписях в день, либо их «рисует», либо собирается сняться с выборов.

То, что оппозиция занимается фальсификацией, подтверждают распространившиеся в Сети видео, на которых показана работа фабрики по «рисованию» подписей в поддержку соратников Навального и Гудкова.