Актер Ефременков раскрыл подробности своего задержания в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара задержали пассажира, который вел себя вызывающе, сообщили в пресс-службе аэропорта. Задержанным оказался актер Тимур Ефременков, который известен по фильмам «Чемпионы» и «Легенда №17».

Актер сам внес ясность в случившийся инцидент в аэропорту.

«На самом деле «сыр-бор» весь из-за брелока в виде патрона. Меня попросили, чтобы я его сдал. Он был у меня в чемодане. Я его достал, у меня все рассыпалось, и я выругался», — заявил актер в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам Тимура сейчас он находится у друга в Краснодаре.

В пресс-службе аэропорта заявили, что пассажир оскорблял сотрудников службы авиабезопасности и нецензурно выражался при входе в аэропорт. Отряд линейной полиции забрал его в отделение.

По сообщениям «Интерфакс», актер был пьян. Его должны доставить в Советский суд Краснодара для привлечения к административной ответственности. Позднее в пресс-службе суда сообщили, что актера оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство.

Тимуру Ефременкову 43 года. Он снялся в 95 полнометражных картинах и сериалах.