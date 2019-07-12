Американские власти намерены бороться с распространением «Бессмертного полка» за рубежом

Москва, 12 июля. Власти США поставили задачу бороться с распространением акции «Бессмертный полк» за рубежом, сообщил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«В высоких кабинетах одного государства, которое находится по другую сторону Атлантики, поставлена задача перед официальными международными центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции «Бессмертный полк», — заявил глава СВР на заседании совета фонда «История Отечества».

Акция «Бессмертный полк» направлена на сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны. Первые акция прошла в 2012 году в Томске в День Победы, а в 2013 году акция стала всероссийской.

По данным МВД РФ, 9 мая текущего года на территории России в рамках акции «Бессмертный полк» прошло 3,7 тысячи мероприятий. Общее количество участников акции «Бессмертный полк» составило 10 миллионов человек.