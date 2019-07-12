Из-за прослушки Google в Совфеде вспомнили про кнопочные телефоны

Россияне, обеспокоенные возможной прослушкой со стороны Google, могут перейти на кнопочные телефоны. Так в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей член Совета Федерации Людмила Бокова прокомментировала признание самой компанией слежки за пользователями.

Ранее менеджер по продукции Google Дэвид Монсис опубликовал в блоге корпорации информацию о том, что голосовой помощник может по ошибке записывать не только команды, но и не предназначенные для него сведения. При этом часть записей передается экспертам-лингвистам, от одного из которых и произошла утечка.

«Каждый может обратиться в суд общей юрисдикции по месту регистрации с иском о том, что его персональные данные были разглашены. За это грозит уголовная ответственность», — рассказала Бокова, отвечая на вопрос о том, как защитить россиян от слежки.

Впрочем, сперва стоит обратиться в сам Google и попытаться разобраться в своей конкретной истории, получив от американской интернет-компании объяснения, добавила сенатор.

Кроме того, Бокова дала совет россиянам, для которых особенно важен вопрос защиты персональных данных.

«Каждый может сам для себя создать условия — и не использовать (голосовые помощники интернет-сервисов. — Прим. ФАН). Есть кнопочные телефоны», — напомнила Бокова.

О возможных способах защиты россиян от прослушки Google рассказал и депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Так сложилось, что по сути власть над IT-технологиями в мире находится в руках американцев. Их компании властвуют как через операционные системы, так и через крупные IT-компании. Они плотно сотрудничают, безо всяких решений судов, с правоохранительными органами США, имея возможность шпионить за всем миром», — рассказал парламентарий.

То, что признал Google, может признать любая другая компания, к примеру Apple, добавил член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее Госдума уже приняла ряд мер, направленных на то, «чтобы обезопасить Сеть и наших граждан», в частности закон о надежном Интернете, напомнил Луговой.

«Я считаю, что тех мер, которые приняты на законодательном уровне, вполне достаточно (для защиты россиян от прослушки интернет-сервисами. — Прим. ФАН). Но нам нужно не только законы принимать, но и развивать собственные технологии», — отметил член фракции ЛДПР.

Он уточнил, о каких именно технологиях идет речь.

«Если мы сейчас внимательно посмотрим, то операционные системы, которые поддерживают мобильную связь, есть только у американцев. По идее, они в любой момент могут всю мобильную связь мира, я не побоюсь этого слова, «опустить» и создать глобальные проблемы», — рассказал Луговой.

По его словам, России надо создавать собственные крупные IT-компании, свои операционные системы, свою мобильную связь — «не находящуюся вне мировой паутины, а, безусловно, вместе с ней, но в любой момент способную работать самостоятельно».

«Да, и Google, и ряд других компаний нарушают законодательство. Но при этом процесс диалога между Россией и мировыми компаниями идет, мне кажется, в целом динамично, неплохо», — добавил собеседник ФАН.

Луговой объяснил, что имеет ввиду, говоря о диалоге.

«Хороший пример — инициированный мной и принятый три года назад закон о «налоге на Google», который принудил крупные иностранные компании зарегистрироваться в налоговых органах и платить деньги. Если я не ошибаюсь, за 2018 год бюджет получил 12 млрд рублей», — подытожил депутат Госдумы.

Напомним, ранее в России был принят закон о надежном Рунете. Он призван обеспечить устойчивую работу российского сегмента Интернета на тот случай, если его отключат от всемирной Сети. Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.