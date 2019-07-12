Кремль прокомментировал предложение не уничтожать «санкционку»

Москва, 12 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение не уничтожать санкционные продукты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты обратили внимание Пескова на заявление вице-премьера Алексея Годеева, в котором он выразил мнение, что уничтожать санкционные продукты неправильно. СМИ попросили представителя Кремля оценить это предложение по «санкционке».

«Здесь, безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкциоными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотреблений, — выразил мнение пресс-секретарь российского лидера. — И вот как администрировать это — в этом вопрос. Поэтому происходит их уничтожение, а не использование в каких-либо других целях. Пока речь идет об экспертном споре».

Гордеев поддержал предложение Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Вице-премьер отметил, что их следует изымать, а затем использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы.

Напомним, ограничение на импорт некоторых продуктов было введено в России в ответ за санкции западных стран. Продуктовое эмбарго распространяется на товары из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза. С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты, которые незаконно пересекли российскую границу, уничтожаются.