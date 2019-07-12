Песков прокомментировал перегибы в правоприменении закона об оскорблении госсимволов

Москва, 12 июля. В Кремле фиксируют перегибы в правоприменении закона об оскорблении государственных символов, если они случаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков отметил, что Кремль следит за практикой применения закона об оскорблении госсимволов.

«Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в том случае, если они случаются. И в данном случае лишний раз хочу напомнить слова президента, которые он сказал, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии», — сказал Дмитрий Песков.

Во время прямой линии, которая состоялась 20 июня, президент России Владимир Путин напомнил, что закон запрещает издеваться над символами государства: флагом, гербом и гимном страны. При этом норма не запрещает критиковать властные структуры. Президент России подчеркнул, что люди имеют право и должны обращать внимание на функционирование институтов власти. Он добавил, что никто не имеет права злоупотреблять законом, чтобы ограничивать людей в их правах.