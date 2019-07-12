Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ

Москва, 12 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.

«Давайте не будем забегать вперед. Что-то должно произойти с этим законопроектом. Он должен пройти по, скажем так, юридической линии, быть подписанным президентом США. Давайте пока не будем говорить пустых слов. Мы, безусловно, внимательно наблюдаем за подобными процессами», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Нижняя палата американского парламента одобрила поправку, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга. Авторами выступили представители Демократической партии Брэд Шерман и Максин Уотерс.

Проект рассматривался в рамках американского военного бюджета на 2020-й финансовый год. При этом парламентарии, обсуждая санкции против госдолга РФ, ссылались на мифическое «вмешательство» России в выборы в США.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что США добьются лишь еще большего ослабления роли американского доллара в мировой экономике. Кроме того, Гартунг подчеркнул, что действия США в Москве рассматривают как откровенный беспредел и шантаж.

Депутат добавил, что действия США не стали для России неожиданностью. Москва подготовила план Б в ответ на действия Вашингтона. Гартунг удивился, почему в США до сих пор не приняли во внимание, что санкции против РФ приводят к снижению роли доллара в международной экономике.