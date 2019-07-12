Москва, 12 июля. Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, который продолжался 20 минут, носил прагматичный характер, передает корреспондент Федерального агентства новостей слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Чиновник подчеркнул, что факт первого разговора лидеров двух государств считают в Кремле очень важным. По его словам, «вряд ли, наверное, можно сейчас обсуждать какие-то эмоциональные оттенки, тональности».

«Что касается атмосферы разговора: это был первый разговор, такой ознакомительный разговор двух президентов. Вы знаете, они в первый раз общались по телефону. Ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Журналисты попросили раскрыть подробности темы об арестованных украинских моряков.

«Хочу отослать (вас) к нашему вчерашнему сообщению, где мы сказали, что работа будет продолжена на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам», — добавил представитель Кремля.

Накануне стало известно, что президенты России и Украины провели телефонный разговор. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Отношения между Москвой и Киевом усугубились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Пришедшее к власти новое руководство голословно обвинило Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны. Российская сторона все обвинения категорически отрицает и неоднократно заявляла, что заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризисы.

В ноябре прошлого года украинские моряки устроили провокацию в Керченском проливе — три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды России. Российские пограничники требовали от моряков прекратить выполнять опасные маневры, но этот призыв был проигнорирован. По итогу украинских моряков, среди которых были сотрудники СБУ, задержали.